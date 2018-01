Nvidia führt Instagram-ähnliche Filter für Spiele ein

In der Beta-Version verfügbar, Farbenblind- und Nachtmodus sind mit dabei

Ein kurioses neues Feature führt Nvidia in der Beta-Version von Geforce Experience ein: "Freestyle", Instagram-ähnliche Filter, die es erlauben, ausgewählte Spiele in 15 unterschiedlichen Effekten einzufärben, wie das Unternehmen in einer Presseaussendung mitteilt.

nvidia geforce Showcase der neuen Nvidia Updates.

Farbenblind- und Nachtmodus

Neben verspielteren Optionen gibt es die Möglichkeit, Filter für farbenblindfreundliche Darstellungen zu nutzen. Außerdem soll es einen Nachtmodus geben, der blaue Farben reduziert.

Das neue Feature unterstützt zu Beginn circa 100 Spiele, ab Dienstag ist es in der Beta verfügbar und kann somit bei den "Experimental Features" des Programms aktiviert werden. (red, 8.1.2017)