"The Wall": Samsung stellt 146-Zoll-Fernseher vor

Setzt auf MicroLED-Technologie und ist modular aufgebaut – Globaler Launch im Frühjahr

Über die Jahre sind Fernseher immer größer geworden, was früher als gigantischer Luxus anmutete, ist längst zum Standard für die breite Masse geworden. Und vorerst scheint keine Ende bei diesem Trend abzusehen.



Eine Wand

Unter dem passenden Namen "The Wall" hat Samsung nun einen neuen Fernseher mit geradezu riesigen Abmessungen vorgestellt: Mit einer Bildschirmdiagonale von 146 Zoll (3,71 Meter) dringt man dabei in Regionen vor, für die sich so manche Interessenten wohl zuerst einmal die passende Wohnung kaufen müssen.

MicroLED

Aber auch die Display-Technologie ist äußerst interessant: Kommt hier doch MicroLED zum Einsatz, das ähnlich wie OLED ohne Hintergrundbeleuchtung auskommt und so ein fast perfektes Schwarz liefern kann. Gleichzeitig bringt MicroLED aber weitere Verbesserungen mit sich, so gibt es hier etwa keine Einbrenneffekte, auch auch Farbverschiebungen wie sie von OLEDs bekannt sind, sollen sich bei MicroLED nicht zeigen.

Modular

Ein weiteres spannendes Detail von "The Wall": Es handelt sich hierbei um ein modulares System aus kleineren Panels, die nahtlos aneinander gefügt werden können. Dadurch sollen die Kunden künftig ihren Fernseher selbst in Wunschgröße zusammenstellen können – und potentiell auch nachträglich erweitern. Wem dieser Ansatz bekannt vorkommt, der liegt durchaus richtig: Ein ähnliches Konzept hatte Samsung schon im Vorjahr demonstriert, sah damals aber noch ausschließlich Kinos als Zielgruppe an.

Pläne

Die aktuell auf der CES 2018 gezeigte Variante von "The Wall" versteht sich noch als Prototyp, Samsung betont aber, dass das Ganze schon bald als wirklich kaufbares Produkt im Handel landen soll. Weitere Details dazu soll es bei einem Launch-Event dieses Frühjahr geben. (apo, 8.1.2018)