Morgen-Update für Montag, den 8.1.2018: Die Golden Globes wurden vergeben, Notstandshilfe und Terrorprozess

Guten Morgen! Das sind die wichtigsten Schlagzeilen des Tages

[Wirtschaft] Die weltweiten Kredite sind auf 233 Billionen Dollar angestiegen. Die USA sind ein mehrfacher Gefahrenherd.

[Inland] 167.000 Menschen in Österreich wären von Abschaffung der Notstandshilfe betroffen.

[Panorama] Ein 18-jähriger Wiener wollte ein Kind als Attentäter einsetzen.

[Kultur] Heute Nacht wurden die Golden Globes vergeben. Die Highlights.

[Wetter] Heute wird’s neblig! Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1300 und 1600 m und die Temperaturen liegen zwischen 4 bis 14 Grad. Hier die Wettervorschau für die ganze Woche.

[Service] Sie wollten schon immer dein zauberhaftes Schloss mitten in den Bergen besitzen? Mozarts letztes Schloss steht zum Kauf bereit.

[Zum Tag] Der britische Physiker und Autor Stephen Hawking feiert heute seinen 76. Geburtstag. Ein Zitat von ihm: "I believe alien life is quite common in the universe, although intelligent life is less so. Some say it has yet to appear on planet Earth."