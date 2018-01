Barcelona marschiert weiter Richtung Titel

Lockerer 3:0-Erfolg über Levante wahrt den neun Punkte-Vorsprung auf Atletico

Einen Tag nach der spektakulären Verpflichtung des brasilianischen Nationalspielers Philippe Coutinho ist der spanische Topklub FC Barcelona weiter unaufhaltsam Richtung 25. Meistertitel marschiert. Die Katalanen gewannen gegen UD Levante ungefährdet 3:0 (2:0) und haben damit weiterhin neun Punkte Vorsprung auf den ärgsten Verfolger Atletico Madrid. Ousmane Dembele stand das erste Mal für Barca in der Liga in der Startelf. Der nur viertplatzierte Erzrivale Real Madrid spielt erst am Abend (20.45 Uhr) bei Celta Vigo.

Lionel Messi (12.), Luis Suarez (38.) und Paulinho (90.+3) erzielten vor nur 56.000 Zuschauern die Tore für Barcelona mit Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen. Coutinho, der am Samstag für rund 160 Millionen Euro von FC Liverpool nach Katalonien gewechselt war, war nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP nicht im Stadion. Der 25-Jährige soll am Montag vorgestellt werden.

Bereits am Samstag hatte Atletico Madrid beim Liga-Comeback des Stürmers Diego Costa 2:0 (1:0) gegen den FC Getafe gewonnen. Der drittplatzierte FC Valencia setzte sich 2:1 (1:1) gegen den FC Girona durch. (sid, 7.1.2018)