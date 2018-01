Talklegende David Letterman startet Netflix-Show mit Barack Obama

Geplante Gäste: George Clooney, Malala Yousafzai, Jay-Z, Tina Fey and Howard Stern – Wunschliste: Kim Jong-un und Donald Trump

Los Angeles – Die US-Late-Night-Legende David Letterman startet am kommenden Freitag seine neue, monatliche Talkshow auf Netflix mit Barack Obama. Der Ex-Präsident der USA tritt erstmals seit seinem Abgang in einer US-Talkshow auf, berichtet der Hollywood Reporter.

"My Next Guest Needs No Introduction" nennt sich das Format. Es ist vorerst auf sechs Folgen zu je 60 Minuten angelegt und soll im Monatsabstand on air gehen:. Letterman soll für sein Talk-Comeback nach früheren Berichten zwölf Millionen Dollar bekommen.

Als weitere Gäste kündigt Netflix George Clooney, Malala Yousafzai, Jay-Z, Tina Fey and Howard Stern an. Dem Hollywood Reporter erklärte Letterman auch schon, er hätte gerne Kim Jong Un und Donald Trump in der Sendung.

Der offizielle Trailer:

netflix

Nach mehr als drei Jahrzehnten beendete Letterman im Mai 2015 seine Karriere als Moderator von Late-Night-Shows beendet. Fast 14 Millionen Menschen sahen damals seine letzte "Late Show" bei CBS. Seither trat der zehnfache Emmy-Preisträger nur noch kurze US-Fernsehen auf. (red, 7.1.2018)