"Der Pate 2 1/2": Wie sehen Sie Koppers letzten "Tatort"?

Der Südwestfunk verabschiedet Andreas Hoppe mit einer italienischen Mafia-Oper

Der Grappa musste ihn schließlich doch nicht richten, dem Kommissar Mario Kopper in den vergangenen Ausgaben immer mehr und immer trauriger zuzusprechen schien. Darsteller Andreas Hoppe verabschiedet sich immerhin mit am Strand in Sizilien von Kommissarin Lena Odenthal Ulrike Folkerts. Wie sieht die Kritik Koppers Abschied?