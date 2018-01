Bartverbot für "Tatort"-Kommissar

Hoppe: "Ab und zu habe ich es gedurft, vor allem auch, weil die Regisseure es gerne wollten"

Osnabrück – Sonntagabend kommt er nach 21 Jahren zum letzten Mal zum Einsatz, nun spricht er auch einmal darüber, was ihn in den zwei Jahrzehnten so beschäftigte: "Tatort"-Kommissar Mario Kopper, gespielt von Andreas Hoppe, war das Barttragen vertraglich verboten.

"Eigentlich war es vertraglich vom SWR festgeschrieben, dass ich glatt rasiert als Kopper aufzutreten habe", sagte der 57 Jahre alte Schauspieler der "Neuen Osnabrücker Zeitung" vom Wochenende.

Ein paar Mal sei er tatsächlich mit Bart zum Dreh gekommen und habe sofort zum Rasieren müssen. Dass der an der Seite von Lena Odenthal (gespielt von Ulrike Folkers) ermittelnde Kopper dennoch zwischenzeitlich immer wieder mit Bart zu sehen war, hatte allerdings seine Gründe: "Ab und zu habe ich es gedurft, vor allem auch, weil die Regisseure es gerne wollten." (APA, AFP, 7.1.2018)