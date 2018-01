Zwei Verletzte bei Explosion vor Stockholmer U-Bahn

Mann hob Gegenstand auf, der dann hochging

Stockholm – Bei einer Explosion im Großraum Stockholm ist am Sonntag ein Mann schwer verletzt worden. Die Explosion ereignete sich nach Polizeiangaben in der Früh auf einem Platz nahe der U-Bahn-Station Varby Gard in der Gemeinde Huddinge im Süden der schwedischen Hauptstadt.

Bei dem Schwerverletzten handle es sich um einen Mann in den 60ern, eine 45-jährige Frau habe leichte Verletzungen erlitten. Augenzeugen hätten berichtet, der Mann habe einen Gegenstand vom Boden aufgehoben, der sofort explodiert sei, teilte die Polizei weiter mit. Die U-Bahn-Station und der Platz wurden abgesperrt worden. Sprengstoffexperten waren im Einsatz. (APA, 7.1.2018)