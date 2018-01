Eine radikale Regierung, die das Land zerreißen will

Kurz und Strache haben Glück, dass die Erde keine Scheibe ist

der standard

Drei Wochen nach Antritt der Regierung Kurz und Strache sind die naiven Illusionen, diese Regierung könnte sich normalisieren, zerstoben. Es kommt eher schlimmer, als noch die Pessimisten erwartet haben. Die Regierung zieht stramm nach rechts, statt sich gegenseitig zu bremsen, kombiniert sie vielmehr die schlimmsten Seiten der beiden Koalitionspartner: die Anti-Ausländer-Politik und den rechten Autoritarismus der FPÖ sowie die neoliberale Verachtung der Mittel- und Unterschichten der ÖVP.

Noch im Staatsamt propagiert der Vizekanzler ultrarechte Pseudomedien wie unzensuriert.at und husst die Leute gegen Kinder mit Namen "Mohammed" auf, just in einer Woche, in der ein aufgehetzter Internet-Mob gegen das Neujahrsbaby Asel herzieht. Und der Kanzler? Während etwa vom Kardinal über den Präsidenten und dem Oppositionsführer alle klare Worte zur Internet-Mob-Skandal um Asel gefunden haben, war von Kurz bis Stand Sonntagmittag nichts zu hören. Zu einem Skandal, wohlgemerkt, der dem Land bis zur New York Times Schlagzeilen einbrachte! Sorrytosay, aber so jemand ist kein Kanzler, so jemand ist ein Kanzlerdarsteller.

Schade eigentlich, dass die Erde keine Scheibe ist. Noch ein Schritt weiter nämlich, und sie würden dann rechts runter fallen. (Robert Misik, 7.1.2018)