May bestätigt baldige Kabinettsumbildung

Keine Einzelheiten genannt

London – Die britische Premierministerin Theresa May hat Spekulationen über eine baldige Kabinettsumbildung bestätigt. "Damian Greens Weggang vor Weihnachten bedeutet, dass Änderungen gemacht werden müssen, und ich werde Änderungen vornehmen", sagte May in einem BBC-Interview, das am Sonntag ausgestrahlt wurde.

Details nannte sie nicht. Mays Stellvertreter, Kabinettsminister Damian Green, hatte wegen Belästigungsvorwürfen und Berichten über Pornografie auf seinem Dienstrechner seinen Hut nehmen müssen. Sein Posten muss neu besetzt werden. Medienberichten zufolge plant May aber eine weitergehende Rochade. (APA, 7.1.2018)