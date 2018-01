Assist von Vanek für Canucks zu wenig

Siebente Niederlage in den jüngsten acht Spielen für Vancouver

Toronto – Für die österreichischen NHL-Legionäre hat es am Samstag zwei Siege und eine Niederlage ohne eigene Torerfolge gegeben. Michael Grabner gewann mit den New York Rangers bei den Arizona Coyotes 2:1 nach Penaltyschießen. Die Vancouver Canucks verloren mit Thomas Vanek in Toronto gegen die Maple Leafs nach Zweitoreführung 2:3 im Shoot-Out. Die Philadelphia Flyers siegten daheim 6:3 gegen St. Louis.

Aus dem rot-weiß-roten Trio trug sich einzig Vanek mit einer Vorlage zum 1:0 in die Punkteliste ein. Im Penaltyschießen vergab der Steirer jedoch seinen Versuch. Für die Canucks setzte es die siebente Niederlage in den jüngsten acht Spielen. (APA, 7.1.2018)

NHL vom Samstag:

Arizona Coyotes – New York Rangers (mit Grabner) 1:2 n.P.

Toronto Maple Leafs – Vancouver Canucks (Vanek /1 Assist) 3:2 n.P.

Philadelphia Flyers (mit Raffl) – St. Louis Blues 6:3

Los Angeles Kings – Nashville Predators 3:4

Colorado Avalanche – Minnesota Wild 7:2

Dallas Stars – Edmonton Oilers 5:1

Boston Bruins – Carolina Hurricanes 7:1

Ottawa Senators – Tampa Bay Lightning 6:3

Calgary Flames – Anaheim Ducks 3:2