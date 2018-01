VW erzielte 2017 Verkaufsrekord

Die Boomende Nachfrage in China ist dafür ausschlaggebend, dass der Autobauer weltweit Nummer eins bleibt

Berlin/Wolfsburg – Der deutsche Autobauer Volkswagen hat im vergangenen Jahr nach einem Medienbericht so viele Fahrzeuge verkauft wie nie zuvor in der Konzerngeschichte. Unter Berufung auf interne Prognosen berichtet die Zeitung "Bild am Sonntag", VW habe 2017 deutlich mehr als 10,5 Millionen (Vorjahr: 10,3 Mio.) Fahrzeuge abgesetzt.

Das Unternehmen rechne mit rund 10,7 Millionen Autos. Die genauen Zahlen stünden noch nicht fest. Damit bleibe VW vor Toyota die Nummer eins der Autobauer.

Auch beim Umsatz steuere das Unternehmen auf Rekordkurs. Erstmals werde 2017 wahrscheinlich die Grenze von 220 Milliarden Euro (Vorjahr: 217,3 Mrd. Euro) übertroffen. Vor allem eine boomende Nachfrage in China sei dafür verantwortlich.

Bei den Marken habe Skoda sehr gut abgeschnitten, auch Seat und die Kernmarke VW verbuchten deutlich verbesserte Zahlen. Unter den Erwartungen sei dagegen Audi geblieben.

VW wollte sich nicht zu dem Bericht äußern. (APA, 7.1.2017)