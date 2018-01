Mikaela Shiffrin im Kranjska-Gora-Slalom in eigener Liga

US-Amerikanerin gewann mit enormem Vorsprung auf Hansdotter und Holdener, holte sich mit ihrem 40. Weltcupsieg auch das Double – Schild Fünfte

Kranjska Gora – Mikaela Shiffrin hat am Sonntag beim Slalom in Kranjska Gora die Konkurrentinnen deklassiert und sich ihren bereits neunten Saisonsieg geholt. Die US-Amerikanerin, zur Halbzeit bereits 1,47 Sekunden vor Frida Hansdotter in Führung, gewann schlussendlich 1,64 vor der Schwedin und 1,87 vor der Schweizerin Wendy Holdener, feierte ihren 40. Weltcupsieg und holte sich auch das Double. Am Samstag hatte sie in Kranjska Gora auch den Riesentorlauf gewonnen.

Bernadette Schild (2,43) verbesserte sich in der Entscheidung mit Laufbestzeit von Rang acht auf fünf. Katharina Liensberger, im ersten Lauf als Siebente beste Österreicherin, scheiterte im Finale nach einen Innenskifehler im oberen Streckenabschnitt. Mit Katharina Truppe (5,58) auf Rang 16 kam nur noch eine ÖSV-Läuferin in die Wertung.

Katharina Gallhuber, Carmen Thalmann, Stephanie Brunner und Katharina Huber schieden bereits im ersten Durchgang aus. (red, 7.1.2018)