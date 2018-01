Französische Regierung will Privatisierung vorantreiben

Laut Premier Philippe ist ein Gesetz in Ausarbeitung

Paris – Die französische Regierung treibt ihre Privatisierungspläne voran. Es würden weitere Staatsanteile an Unternehmen verkauft, kündigte Premierminister Edouard Philippe in der Sonntagszeitung "JDD" an. Ein dazu nötiges Privatisierungsgesetz werde erarbeitet. Einen Zeitrahmen für den Verkauf von Beteiligungen nannte Philippe ebenso wenig wie Namen von betroffenen Unternehmen.

Die Regierung hatte im vergangenen Jahr Privatisierungen im Volumen von zehn Milliarden Euro angekündigt, um einen schweren Innovationsfonds für junge Unternehmen zu finanzieren. Dabei handelt es sich um ein Wahlversprechen von Präsident Emmanuel Macron. Seither reduzierte der Staat seine Minderheitsanteile am Energiekonzern Engie und am Autobauer Renault. Zudem wird über eine Privatisierung des Pariser Flughafenbetreibers ADP und der Lottogesellschaft Francaise des Jeux (FDJ) spekuliert. (Reuters, 7.1.2018)