Kamil Stoch holt Grand-Slam der Vierschanzentournee

Der Pole gewinnt auch das vierte Springen in Bischofshofen und sichert sich den zweiten Grand-Slam der Geschichte. Kraft wird Vierter

Bischofshofen – Der Pole Kamil Stoch hat als zweiter Skispringer den Grand Slam bei der Vierschanzen-Tournee fixiert. Der Olympiasieger gewann am Samstag auch das Finale in Bischofshofen und schaffte 16 Jahre nach dem Deutschen Sven Hannawald Siege in allen vier Bewerben der Traditionsserie. Der 30-Jährige setzte sich in Salzburg vor Anders Fannemel (NOR), Andreas Wellinger (GER) und Stefan Kraft durch.

Lokalmatador Kraft sorgte damit für einen halbwegs versöhnlichen Abschluss aus österreichischer Sicht, nachdem es zuvor in Garmisch und Innsbruck zwei ÖSV-Schlappen gesetzt hatte. In der Gesamtwertung steht aber mit keinem ÖSV-Mann in den Top Ten das schlechteste österreichische Gesamtabschneiden seit 40 Jahre zu Buche. Titelverteidiger Stoch gewann die 66. Auflage der Traditionsserie überlegen vor Wellinger. (APA, 6.1.2018)

Ergebnis Bischofshofen:

1. Kamil Stoch (POL) 275,6 (132,5/137,0)

2. Anders Fannemel (NOR) 272,4 (130,0/139,0)

3. Andreas Wellinger (GER) 270,5 (129,0/139,5)

4. Stefan Kraft (AUT) 268,6 (130,5/135,5)

5. Robert Johansson (NOR) 268,2 (127,0/140,0)

6. Andreas Stjernen (NOR) 267,2 (129,5/138,5)

7. Junshiro Kobayashi (JPN) 255,4 (126,5/134,5)

8. Peter Prevc (SLO) 253,8 (127,5/131,5)

9. Dawid Kubacki (POL) 253,3 (132,0/127,5)

10. Markus Eisenbichler (GER) 244,5 (126,5/129,0)

11. Michael Hayböck (AUT) 244,1 (124,5/130,5)

12. Daniel-Andre Tande (NOR) 242,6 (124,5/130,0)

13. Johann Andre Forfang (NOR) 239,4 (125,0/128,0)

14. Stefan Hula (POL) 233,0 (123,5/126,0)

15. Constantin Schmid (GER) 230,8 (126,5/123,5)

16. Karl Geiger (GER) 230,3 (127,0/123,5)

17. Jernej Damjan (SLO) 229,9 (122,5/124,5)

18. Simon Ammann (SUI) 226,5 (122,5/125,5)

19. Stephan Leyhe (GER) 222,4 (124,5/122,5)

20. Ryoyu Kobayashi (JPN) 221,5 (120,0/125,0)

21. Manuel Poppinger (AUT) 221,4 (121,0/125,0)

. Ziga Jelar (SLO) 221,4 (117,5/127,0)

23. Piotr Zyla (POL) 220,7 (121,0/125,5)

24. Manuel Fettner (AUT) 220,4 (120,5/124,0)

25. Anze Semenic (SLO) 220,3 (124,5/121,5)

26. Kevin Bickner (USA) 220,2 (120,5/126,0)

27. Timi Zajc (SLO) 218,3 (126,0/118,5)

28. Killian Peier (SUI) 216,2 (119,5/123,5)

29. Domen Prevc (SLO) 199,8 (122,5/114,0)

30. Sebastian Colloredo (ITA) 192,4 (114,5/117,0)

Nicht für den 2. Durchgang qualifiziert (alle AUT): 31. Clemens Aigner 103,6 Punkte/119,0 m – 33. Gregor Schlierenzauer 102,5/118,0 – 42. Markus Schiffner 85,5/109,5 – 44. Clemens Leitner 85,2/110,5 – 45. Elias Tollinger 84,9/110,0 – 47. Daniel Huber 66,6/102,0