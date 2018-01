Dank Internet-Hit: Englischer Bursch bekam gestrandete Kamera wieder

Lange Reise durch Ärmelkanal und Nordsee

Nach einer langen Reise durch Ärmelkanal und Nordsee ist eine kleine Kamera wieder in den Händen ihres Besitzers. Auf der Hallig Süderoog im Nordfriesischen Wattenmeer bekam William (10) aus dem englischen Hull das gute Stück am Samstag zurück.

Dieses Video half bei der Suche nach dem Besitzer.

Ins Meer gespült

Die Video-Kamera des Schülers war am 1. September an der Ostküste Großbritanniens in der Thornwick Bay nahe Flamborough Cliffs in East Yorkshire von einer Welle ins Meer gespült worden. Zwei Monate trieb sie im Wasser, bevor sie an Schleswig-Holsteins Küste landete.

Internet-Hit half bei Fund

Teile ihrer abenteuerlichen Reise dokumentierte die Kamera selber als Video. Um den Besitzer ausfindig zu machen, stellten die Hallig-Bewohner Nele Wree und Holger Spreer den Film ins Internet. Das Video entwickelte sich zum viralen Hit, über den Medien berichteten. Dadurch erfuhr auch Williams Vater davon. Gefunden hatte die Kamera am 2. November Spreers Vater Roland. (APA, 06.01.2018)