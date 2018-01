Stadlober erstmals auf einem Weltcup-Podest

Salzburgerin bei Massenstartbewerb über 10 km in Val di Fiemme Dritte

Val di Fiemme – Langläuferin Teresa Stadlober hat ihren ersten Weltcup-Podestplatz geschafft. Die 24-jährige Radstädterin belegte am Samstag in Val di Fiemme im Massenstart in der klassischen Technik über 10 km Rang drei. Sie musste sich auf der vorletzten Etappe der Tour de Ski nur der Norwegerin Heidi Weng und der Finnin Krista Pärmäkoski geschlagen geben.

Stadlober sorgte für den erst zweiten ÖSV-Damenpodestrang in der Weltcup-Geschichte nach Maria Theurl bei der WM 1999 über 15 km Freistil. (APA, 6.1.2018)

Langlauf-Weltcup vom Samstag in Val di Fiemme (ITA):

Damen, 10 km Klassik-Massenstart: 1. Heidi Weng (NOR) 29:07,9 Min. – 2. Krista Pärmäkoski (FIN) +7,6 Sek. – 3. Teresa Stadlober (AUT) +8,6 – 4. Jessica Diggins (USA) 23,6 – 5. Ingvild Flugstad Östberg (NOR) 35,2 – 6. Kerttu Niskanen (FIN) 45,4.

Stand Tour de Ski nach 5 von 6 Etappen: 1. Östberg 1:48,43,2 Std. – 2. Weng +1,8 Sek. – 3. Pärmäkoski 1:33,5 Min. – 4. Diggins 1:43,1 – 5. Stadlober 2:29,9 – 6. Niskanen 2:49,2. Schlussetappe am Sonntag auf die Alpe Cermis (9,1 km Skating)

Weltcup-Gesamtstand nach 15 von 30 Rennen: 1. Östberg 727 – 2. Weng 704 – 3. Charlotte Kalla (SWE) 610 – 4. Marit Björgen (NOR) 493 – 5. Diggins 493 – 6. Pärmäkoski 481. Weiter: 9. Stadlober 411