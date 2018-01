Mutter soll Baby in Wiener Spital erstickt haben

37-Jährige offenbar psychisch krank – Nach Suizidversuch festgenommen und in geschlossene Abteilung verbracht

Wien – Eine offenbar psychisch kranke Mutter soll ihr acht Monate altes Baby in einem Wiener Spital erstickt haben. Danach sei die 37-Jährige geflüchtet und habe versucht, Suizid zu begehen, berichtete die Polizei am Samstag.

Die Tötung des acht Monate alten Buben habe sich am vergangenen Mittwoch zugetragen. Die Frau war laut Polizeisprecher Patrick Maierhofer mit ihrem kleinen Sohn stationär in dem Krankenhaus aufgenommen. In den Morgenstunden soll sie das Baby im Spitalzimmer erstickt haben.

Frau war polizeilich nicht auffällig

Die 37-Jährige war bisher nicht polizeilich auffällig gewesen. Auch der Spitalsaufenthalt mit dem Kind stand nicht mit möglichen psychischen Problemen der Österreicherin in Zusammenhang, sondern mit einer körperlichen Krankheit, so die Polizei am Samstag.

Eine Mitarbeiterin des Spitals hatte am Mittwoch bemerkt, dass das Kind alleine war. Bei genauerer Untersuchung habe sie entdeckt, dass der Bub verstorben war, und daraufhin den Vater verständigt. Zu diesem Zeitpunkt war es noch nicht offensichtlich, dass das acht Monate alte Baby getötet worden ist.

Die 37-Jährige wurde unmittelbar nach der Gewalttat noch im Nahbereich des Krankenhauses gefunden. Die Rettung brachte die Frau in ein anderes Spital. Erst danach wurde der Zusammenhang klar.

Durch die Obduktion des Buben wurde nun die Todesursache, nämlich Ersticken, zweifelsfrei festgestellt. Daraufhin wurde U-Haft verhängt und die 37-Jährige in eine geschlossene psychiatrische Abteilung eingeliefert. (APA, 6.1.2018)