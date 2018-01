Antrag auf Annullierung der Präsidentenwahl in Honduras abgelehnt

Opposition scheiterte vor Oberstem Wahlgericht

Tegucigalpa – Die Wahlbehörden in Honduras haben den Antrag der Opposition zur Annullierung der Präsidentschaftswahl abgelehnt. Das Oberste Wahlgericht (TSE) erklärte am Freitag, es mangle an Beweisen für den von der Opposition angeführten Wahlbetrug. Das Vorgehen der Opposition entbehre jeglicher Grundlage.

Die Wahlbehörden hatten Amtsinhaber Juan Orlando Hernandez zum Sieger der Wahl vom 26. November erklärt. Laut offiziellem Ergebnis gewann Hernandez die Wahl mit 42,95 Prozent der Stimmen. Sein Herausforderer Salvador Nasralla unterlag demnach denkbar knapp mit 41,42 Prozent der Stimmen.

Armee ging gegen Opposition vor

Wochenlang gab es Streit über das Wahlergebnis. Polizei und Armee gingen gewaltsam gegen Protestkundgebungen der Opposition vor, dabei gab es mehrere Tote. Nasralla verzichtete zuletzt auf eine Anfechtung der Wahl. Stattdessen ging ein anderer Oppositionsführer gegen den offiziellen Wahlsieg von Hernandez vor. (APA/AFP, 6.1.2018)