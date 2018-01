ManUnited und Liverpool in vierter FA-Cup-Runde

Mourinho-Elf eliminierte Derby County und Weimann, Klopp-Team im Stadtderby gegen Everton erfolgreich

Manchester/Liverpool – Manchester United und der FC Liverpool haben sich am Freitag als erste Mannschaften für die vierte Runde des englischen FA-Fußball-Cups qualifiziert. Liverpool gewann das Stadtderby gegen Everton mit 2:1, ManUnited setzte sich gegen Zweitligist Derby County mit 2:0 durch. Bei Derby spielte der Wiener Andreas Weimann durch.

Für 84,5-Millionen-Mann Virgil van Dijk verlief das Debüt beim FC Liverpool nahezu optimal. Der seit dem 27. Dezember teuerste Defensivspieler der Fußballgeschichte traf im 230. Merseyside-Derby zum 2:1 (1:1)-Endstand und schoss damit die Reds in die vierte Runde.

Nach einer Ecke von Alex Oxlade-Chamberlain war der niederländische Neuzugang vom FC Southampton in der 84. Minute per Kopf zur Stelle. Zuvor hatte Gylfi Sigurdsson (67.) die Führung der Hausherren durch James Milner (35./Foulelfmeter) ausgeglichen. Während die von Jürgen Klopp trainierten Reds unter dem Strich glücklich in die Runde der besten 32 Mannschaften einzogen, konnte Everton auch im 21. Anlauf in Folge seit 1999 an der Anfield Road nicht gewinnen.

Afrikas frisch gebackener Fußballer des Jahres Mohamed Salah (Ägypten), dem in dieser Saison schon 23 Pflichtspieltore für seinen Klub gelangen, fehlte Liverpool ebenso angeschlagen wie der Brasilianer Philippe Coutinho.

In Manchester erlösten Jesse Lingard (84.) und Romelu Lukaku (90.) die Mannschaft von Jose Mourinho erst im Finish. (APA, sid, red, 5.1.2018)