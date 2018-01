Kraft in Bischofshofen wieder im Aufwind

Salzburger in Qualifikation vor Stoch Vierter – Nur zwei ÖSV-Adler unter besten 20 – Pole Kubacki voran

Bischofshofen – Doppel-Weltmeister Stefan Kraft hat sich nach der Enttäuschung von Innsbruck in der Qualifikation für das Vierschanzen-Tournee-Finale in Bischofshofen im Spitzenfeld zurückgemeldet. Der Salzburger Lokalmatador belegte am Freitagabend nach einem Flug auf 134 Meter unmittelbar vor dem überlegenen Spitzenreiter Kamil Stoch (POL/130 m) Platz vier. Zweitbester ÖSV-Mann war Daniel Huber auf Rang 19.

Zehn ÖSV-Adler fliegen

Bester war Stochs Landsmann Dawid Kubacki (136 m), der vor dem Norweger Johann Andre Forfang (135) und dem Schweizer Routinier Simon Ammann (136) die Oberhand behielt. Mit Manuel Fettner (23.), Michael Hayböck (24.), Gregor Schlierenzauer (28.), Clemens Aigner (30.), Manuel Poppinger (40.), Elias Tollinger (43.), Markus Schiffner (45.) und Clemens Leitner (48.) sind insgesamt zehn Österreicher im Hauptbewerb am Samstag dabei. Nicht geschafft haben es Maximilian Steiner (51.) und Markus Rupitsch (63.). (APA, 5.1.2018)

Qualifikation des Weltcupskispringens der Vierschanzentournee am Freitag in Bischofshofen:

1. Dawid Kubacki (POL) 139,9 Punkte/136,0 Meter

2. Johann Andre Forfang (NOR) 136,3/135,0

3. Simon Ammann (SUI) 133,5/136,0

4. Stefan Kraft (AUT) 133,0/134,0

5. Kamil Stoch (POL) 132,3/130,0

6. Robert Johansson (NOR) 132,0/134,0

8. Ziga Jelar (SLO) 131,0/135,0

8. Andreas Wellinger (GER) 130,6/130,0

9. Markus Eisenbichler (GER) 130,3/131,0

10. Jernej Damjan (SLO) 130,1/131,0

weiter (alle AUT):

19. Daniel Huber 118,7/127,5

23. Manuel Fettner 117,1/125,5

24. Michael Hayböck 116,7/126,0

28. Gregor Schlierenzauer 114,2/125,0

30. Clemens Aigner 113,7/125,0

40. Manuel Poppinger 106,0/122,5

43. Elias Tollinger 103,7/118,0

45. Markus Schiffner 100,8/117,5

48. Clemens Leitner 97,1/117,5

Nicht für den Wettkampf der Top 50 qualifiziert:

51. Maximilian Steiner 96,3/115,0

63. Markus Rupitsch 68,9/102,0

Wichtigere K.o.-Duelle für den ersten Durchgang: Kilian Peier (SUI) – Hayböck, Schlierenzauer – Fettner, Aigner – Daniel Andre Tande (NOR), Tollinger – Wellinger, Schiffner – Johansson, Cestmir Kozisek (CZE) – Stoch, Pius Paschke (GER) – Kraft, Leitner – Ammann