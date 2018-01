Suchaktion nach Lawinenabgang in Osttirol

Vermutlich zwei Personen verschüttet

Kals – Nach einem Lawinenabgang bei Kals am Großglockner in Osttirol ist am Freitagnachmittag eine Suchaktion nach möglichen Verschütteten im Gang gewesen. Laut ersten Informationen der Polizei könnten bis zu zwei Personen von den Schneemassen erfasst worden sein. Näheres sei derzeit aber noch nicht bekannt, sagte ein Sprecher der Exekutive zur APA.

Aufgrund des schlechten Wetters war ein Hubschrauberflug nicht möglich. Die Bergretter mussten deshalb zu Fuß aufsteigen. (APA, 5.1.2018)