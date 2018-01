Drei Gefängnisausbrecher in Deutschland wieder gefasst

Junge Männer waren aus der Jugendstrafanstalt Arndstadt entwichen, beide wurden bald wieder festgenommen

Arnstadt – Nach einer mehrstündigen Fahndung hat die Polizei in Thüringen in Deutschland drei Gefängnisausbrecher gefasst. Die 19, 22 und 23 Jahre alten Männer waren am Freitagmorgen aus der Jugendstrafanstalt Arndstadt entwichen, wie die Polizei mitteilte. Seit 10.00 Uhr fahndete die Polizei mit einem Großaufgebot nach den Ausbrechern, die zu Fuß geflüchtet waren.

Als erstes wurde der 19-Jährige im Stadtgebiet von Arnstadt festgenommen, gegen 14.00 Uhr wurden auch die beiden anderen Ausbrecher in der Nähe der Thüringer Stadt dingfest gemacht. Die Polizei hatte die Bevölkerung zuvor eindringlich gewarnt, Anhalter mitzunehmen. In der Jugendstrafanstalt Arnstadt, die über insgesamt 300 Haftplätze verfügt, sitzen männliche Gefangene ab 14 Jahren ihre Jugendstrafe ab.

Zuletzt hatte der Ausbruch mehrerer Häftlinge aus der Berliner Strafanstalt Plötzensee für Schlagzeilen gesorgt. Insgesamt waren seit Donnerstag vergangener Woche neun Häftlinge aus der Justizvollzugsanstalt entwichen, die meisten sitzen inzwischen wieder ein. (APA, 5.1.2018)