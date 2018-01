Die Filmstarts der Woche

screen international

Life Guidance (A 2017, 101 min)

Regie: Ruth Mader

Mit: Fritz Karl, Katharina Lorenz, Florian Teichtmeister, Petra Morze

Alexander Dworsky (Fritz Karl) ist ein Paradebeispiel der Leistungsgesellschaft: Am Finanzsektor tätig, handelt er mit Agrarprodukten und sieht Nachfragezyklen voraus. Privat ist er glücklich verheiratet, hat einen kleinen Sohn sowie ein modern-unterkühltes Heim. Und doch liegt er in Ruth Maders Dystopie "Life Guidance" eines Tages auf der Couch – desillusioniert, entkräftet, verloren. Das widerspricht aber einer Weltordnung, die auf die optimale Umsetzung des Lebens zielt. Und so wird Life Guidance samt einem Agenten (Florian Teichtmeister) eingeschaltet, der Alexander wieder optimieren soll.