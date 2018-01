Straßensperre nach Adelboden bleibt – Weltcup soll stattfinden

Teams über Notfall-Straße nach Adelboden – Für Zuschauer soll Brücke gebaut werden

Adelboden – Der alpine Ski-Weltcup der Herren am kommenden Wochenende in Adelboden soll trotz der Sperre der Zufahrtsstraße stattfinden. Mannschaften und Offizielle werden über eine Notfall-Straße geleitet und sollen am (heutigen) Freitag anreisen. Für die Zuschauer soll eine behelfsmäßige Notbrücke gebaut werden.

Nach einem Murenabgang aufgrund starker Regenfälle zwischen Frutigen und Adelboden ist die Zufahrtsstraße seit Donnerstagnachmittag gesperrt, weshalb derzeit weder Rennläufer noch Zuschauer auf normalem Weg in den Ort im Berner Oberland gelangen können.

Auf Bildern ist zu sehen, dass talseitig ein Teil der Asphaltstraße regelrecht weggebrochen ist. Geologen inspizierten Freitagfrüh die Stelle und sprachen sich vorerst gegen eine Öffnung der Straße aus. Sie bleibt bis Samstag gesperrt.

In Adelboden sind am Samstag ein Riesentorlauf und Sonntag ein Slalom geplant. (APA, 5.1.2018)