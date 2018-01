Zwölf Tote bei Fährunglück nahe indonesischer Insel Sumatra

Schiff war nach schwerem Seegang auf der Strecke von Banyuasin nach Palembang gesunken

Jakarta/Medan – Bei einem Fährunglück nahe der indonesischen Insel Sumatra sind zwölf Menschen ums Leben gekommen. Ein Mensch werde weiter vermisst, teilte der Chef der Nationalen Such- und Rettungsbehörde, Muhammad Syaugi, am Freitag mit. Die Fähre sei am Mittwoch bei schwerem Seegang auf der Strecke von Banyuasin nach Palembang gesunken.

Fährunglücke sind in Indonesien keine Seltenheit. In dem südostasiatischen Inselstaat sind Fähren ein beliebtes Verkehrsmittel. Sicherheitsbestimmungen werden aber oft nicht eingehalten. (APA, 5.1.2018)