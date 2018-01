Busunglück in Peru: Zahl der Toten auf 52 gestiegen

Das Fahrzeug war nach Zusammenstoß mit Lastwagen fast 100 Meter in die Tiefe gestürzt. Der gefährliche Abschnitt wird "Teufelskurve" genannt

Lima – Bei dem schweren Busunglück in Peru sind insgesamt 52 Menschen ums Leben gekommen. Das teilten die Rettungskräfte zum Abschluss der Sucharbeiten an dem Küstenabschnitt rund 80 Kilometer nördlich der Hauptstadt Lima mit. Zuletzt wurden die Leichen einer 79 Jahre alten und einer 22 Jahre alten Frau geborgen.

Ein Lastwagenfahrer hatte am Dienstag auf der kurvigen Küstenstraße in der Provinz Huaral die Kontrolle verloren und war mit seinem Fahrzeug mit dem Bus auf der anderen Fahrbahn zusammengestoßen. Der Bus stürzte an der Steilküste fast 100 Meter in die Tiefe und blieb am Strand liegen, ein Stück lag im Wasser. Der gefährliche Abschnitt der Landstraße wird "Teufelskurve" genannt. Papst Franziskus übermittelte sein tiefes Mitgefühl. Er besucht Peru auf seiner sechsten Lateinamerikareise von 18. bis 21. Jänner. (APA, 5.1.2018)