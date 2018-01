Starker Hirscher mit Jubiläumssieg in Zagreb

Marcel Hirscher feierte im Slalom von Zagreb seinen 50. Weltcupsieg. Er stellte damit Annemarie Moser-Prölls ÖSV-Rekord ein

Zagreb – Marcel Hirscher hat einen weiteren Meilenstein in seiner Karriere erreicht. Der Salzburger fuhr am Donnerstag in Zagreb zu seinem 50. Weltcupsieg. Eine Marke, die in Österreich bisher nur Annemarie Moser-Pröll geschafft hatte. Es ist davon auszugehen, dass Hirscher an seiner Landsfrau vorbeiziehen wird.

Am Donnerstag fuhr Hirscher nach Platz zwei im ersten Lauf noch zu seinem fünften Saisonsieg. Die Weltcupführung hat er somit ausgebaut. Michael Matt, der zur Halbzeit noch geführt hatte, verpasste seinen zweiten Erfolg im Weltcup, wurde Zweiter. Der Norweger Henrik Kristoffersen wurde Dritter. Manuel Feller verpasste seinen ersten Podstplatz im Weltcup, kam auf Rang vier.

Der Weltcup wird am Wochenende mit den Klassikern in Adelboden fortgesetzt. Das Sturmtief Burglind, Dauerregen und Plustemperaturen haben der Piste am Chuenisbärgli zwar zugesetzt, laut Organisationskomitee sind die Rennen aber nicht in Gefahr. 2016 musste in Adelboden der Riesentorlauf wegen zu weicher Piste abgesagt werden. 40.000 Zuschauer werden am Wochenende erwartet. Am Samstag steht der Riesentorlauf-Klassiker auf dem Programm, am Sonntag folgt der Slalom.

Der Jänner ist überhaupt der Monat der Slalomfahrer. Nach Zagreb und Adelboden folgen noch die Klassiker in Wengen, Kitzbühel und Schladming. "Im Jänner zählt es, da musst du in Topform sein", sagte Hirscher. Es geht nicht nur ums Punktesammeln im Weltcup, sondern vor allem auch um die Olympiatickets. Hirscher freilich muss um die Quali für Pyeongchang nicht mehr bangen. Auch für Matt sieht es gut aus. Um die restlichen Startplätze matchen sich Manuel Feller, Marco Schwarz, Christian Hirschbühl und Marc Digruber. (red, 4.1.2017)