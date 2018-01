Historischer Kalender – 8. Jänner

1198 – Nach dem Tod von Coelestin III. wird der 38-jährige Graf Lotario di Segni zum Papst gewählt und nimmt den Namen Innozenz III. an. Unter seinem Pontifikat erreicht die geistlich-weltliche Führungsstellung des mittelalterlichen Papsttums ihren Höhepunkt. (Er stirbt 1216 in Perugia).

1788 – Die tragikomische Oper "Axur, Re d'Ormus" von Antonio Salieri mit dem Libretto von Lorenzo da Ponte wird am Wiener Burgtheater uraufgeführt und avanciert bald zu einer der beliebtesten Opern Salieris.

1908 – In New York wird die Untergrundbahn-Teilstrecke Brooklyn-Manhattan in Betrieb genommen.

1918 – US-Präsident Woodrow Wilson richtet an den amerikanischen Kongress eine Botschaft, in der er "14 Punkte" für eine künftige Friedensregelung in Europa vorschlägt.

1933 – Das sozialdemokratische Parteiorgan "Arbeiter-Zeitung" enthüllt die sogenannte Hirtenberger Waffenaffäre (geheime Lieferung von Kriegsmaterial aus Italien nach Ungarn und illegale Finanzierung der österreichischen Heimwehren). Eine Schlüsselrolle bei dem Waffenschmuggel spielt der Großindustrielle und Chef der Hirtenberger Munitionsfabrik, Fritz Mandl, mit engen Verbindungen zu Mussolini und Heimwehrführer Ernst Rüdiger Starhemberg.

1938 – Spanischer Bürgerkrieg: Truppen der legalen republikanischen Regierung erobern nach dreiwöchiger Belagerung die Stadt Teruel in Aragonien.

1943 – Die deutsche 6. Armee in Stalingrad wird vom sowjetischen Militär zur Kapitulation aufgefordert, Generaloberst Friedrich Paulus lehnt ab.

1948 – Die USA fordern Jugoslawien und Bulgarien ultimativ auf, von einer Anerkennung der griechischen kommunistischen Gegenregierung des früheren Partisanenführers General Markos Vafiadis Abstand zu nehmen.

1948 – In London stirbt der weltberühmte lyrische Tenor, Komponist und Schauspieler Richard Tauber. Seit 1925 Mitglied der Wiener Staatsoper, musste er nach dem "Anschluss" 1938 emigrieren.

1958 – Bobby Fischer gewinnt als Vierzehnjähriger die United States Chess Championship und ist damit der jüngste Schachmeister in den USA sowie bis 1991 weltweit.

1963 – Mit einem gemeinsamen Schreiben an UNO-Generalsekretär U Thant ziehen die USA und die UdSSR einen Schlussstrich unter die Kuba-Krise.

1963 – In Wien nehmen die ÖVP unter Bundeskanzler Alfons Gorbach und die SPÖ unter Vizekanzler Bruno Pittermann die bis dahin längsten Verhandlungen über die Bildung einer Koalitionsregierung auf, die erst Ende März zu Ziel führen.

1968 – In Warschau beginnen Geheimgespräche zwischen amerikanischen und chinesischen Diplomaten über den Vietnamkrieg.

1973 – Der chinesische Außenminister Ji Pengfei fordert die Staaten Westeuropas zum politischen und militärischen Zusammenschluss auf, um der von der Sowjetunion ausgehenden Gefahr zu begegnen.

1993 – Vor den Augen von UNO-Soldaten wird der Vizepremier von Bosnien-Herzegowina, Hakija Turajlic, von serbischen Milizionären ermordet.

2003 – Bei einem Flugzeugabsturz in der Türkei kommen 75 Menschen unweit von Diyarbakir ums Leben. Fünf Insassen überleben das Unglück.

2003 – Im Kosciuszko-Nationalpark in der Nähe der australischen Hauptstadt Canberra brechen nach einer sommerlichen Trockenperiode mehrere Buschbrände aus, die sich zu einer der größten Naturkatastrophen Australiens entwickeln.

2008 – Der Germanist und Literaturwissenschafter Wendelin Schmidt-Dengler wird zu Österreichs "Wissenschafter des Jahres 2007" gekürt. Am 7. September stirbt er im Alter von 66 Jahren.

Geburtstage:

Jean-Baptiste Drouet, frz. Revolutionär (1763-1824)

Matthias Macher, öst. Mediziner (1793-1876)

Alfred Russel Wallace, brit. Naturforscher (1823-19139

Josef (Bubi) Bradl, öst. Skispringer (1918-1982)

Otto Hubertus Henkell, dt. Unternehmer (1923-1988)

Evelyn Lear, US-Sopranistin (1928-2012)

(n.a.A. 1926-2012)

Jean-Marie Straub, franz. Filmregisseur (1933- )

Michael Sturminger, öst. Regisseur und Autor(1963- )

Todestage:

Christian Rohlfs, dt. Maler (1849-1938)

Kurt Schwitters, dt. Maler (1887-1948)

Andre Francois-Poncet, franz. Diplomat (1887-1978)

Richard Tauber (eigtl. Ernst Seiffert), öst. Tenor (1891-1948)

Hans Bertram, dt. Schriftsteller (1906-1993)

Wendelin Schmidt-Dengler, öst. Literatur- und Sprachwissenschaftler (1942-2008)

(APA, 8.1.2018)