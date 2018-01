TV- und Radiotipps für Sonntag, 7. Jänner

Winterthementag auf 3sat, "Tintenherz", "Sherlock Holmes" und "Indiana Jones"

6.00 THEMENTAG

Winterwelten Auf 3sat gibt's den ganzen Tag Wintersport für Faule. In der Früh geht''s gleich auf den Großglockner (8.15), um 14.15 zischt Toni Sailer als Schwarzer Blitz den Hahnenkofel hinunter. Im Universum (16.35) fliegt ein Grazer Meteorologe in den Wolken herum. Einen als armen Schlucker verkleideten Millionär trifft man um 20.15 in Drei Männer im Schnee. Der Skihütten-Thriller Entscheidung im Eis – Eine Frau jagt den Mörder macht den Abschluss um 1.10 Uhr. Bis 2.45, 3sat

13.00 LESUNG

Tintenherz (Inkheart, D/GB/USA 2008) Buchbinder Mo (Brendan Fraser) hat eine besondere Fähigkeit: Er kann Figuren aus Büchern in die reale Welt holen. Leider begegnen ihm jetzt auch ungute Gestalten aus seinem Buch Tintenherz in der Realität. Zusammen mit seiner Tochter Meggie (Eliza Bennett) will er die Bösewichte wieder hinter die Buchdeckel bringen. Erster Teil der Fantasy-Triologie von Cornelia Funke. Bis 14.55, Sat. 1

13.05 MAGAZIN

Panorama – Geld regiert die Welt Nina Horowitz präsentiert Funde aus dem ORF-Archiv: Jolly Joker fragte 1987, wie viel Geld man zum Leben braucht, und in einem Schauplatz von 1997 führt Börsenguru Marc Farber durch die Downtown von Hongkong. Bis 13.30, ORF 2

13.30 MAGAZIN

Heimat, fremde Heimat Praktisch überall in Österreich kann man heute griechisch, asiatisch oder türkisch essen und einkaufen. Cedomira Schlapper erzählt, wie die Arbeitsmigration in den 60ern die österreichische Esskultur umkrempelte. Ajda Sticker kostet sich durch die aktuellen Kulinariktrends Wiens. Bis 14.00, ORF 2

14.55 ZAUBERLEHRLING

Harry Potter und der Feuerkelch (Harry Potter and the Goblet of Fire, USA/GB 2005, Mike Newell)Im vierten Schuljahr tritt Harry (Daniel Radcliffe) im trimagischen Turnier, einer Art Europaliga für Zauberschulen, für Hogwarts an. Von seinen Mitschülern wird er als Held gefeiert – alles wie immer halt. Unterhaltsam ist der vierte Potter trotzdem. Bis 17.55, Sat. 1

16.20 DETEKTIV

Sherlock Holmes – Spiel im Schatten (A Game of Shadows, USA 2011, Guy Richie) Im Jahre 1891 werden mehrere europäische Städte von Bombenanschlägen erschüttert. Der meisterhafte Sherlock Holmes (Robert Downey Jr.) erkennt als Drahtzieher seinen alten Feind Moriarty (Jared Harris), reißt Dr. Watson (Jude Law) unsanft aus den Flitterwochen und nimmt die Verfolgung auf. Rasant, mit dem Soundtrack von Hans Zimmer. Bis 18.45, Puls4

16.35 MAGAZIN

Planet e. Ein Holzofen knistert schön und wärmt das Gewissen. Einige EU-Länder fördern sogar den Umstieg auf Holzheizungen. Doch der europäische Holzhunger zerstört inzwischen Naturwälder am anderen Ende der Welt und schadet dem Klima zusätzlich, wenn der Brennstoffe um die halbe Welt transportiert wird. Bis 17.30, ZDF

20.15 ABENTEUER

Jäger des verlorenen Schatzes (Raiders of the Lost Ark, USA 1981, Steven Spielberg)Archäologieprofessor Indiana Jones (Harrison Ford) muss für die CIA die Bundeslade finden, bevor die Nazis es tun. Erster und bester Teil der Indiana Jones-Reihe. Bis 22.45, Sat. 1

20.15 GEFÄHRDET

Das Ende der Artenvielfalt (USA 2015, Louie Psihoyos) Bis zum Ende des Jahrhunderts soll laut Wissenschaftern die Hälfte aller Spezies ausgestorben sein. Psihoyos will in dem von der Oceanic Preservation Society produzierten Ökothriller nicht nur um Aufklärung, sondern auch um Aktivismus: Er lässt ein Restaurant, das Walfleisch serviert, mittels Undercover-Testessern auffliegen und projiziert Bilder von aussterbenden Arten auf Shell-Gebäude, die Wall Street und den Vatikan. Bis 22.00, Servus TV