USA und Südkorea wollen keine Militärmanöver während Olympia abhalten

Trump telefonierte mit Südkoreas Präsident

Seoul/Pyeongchang – Die USA und Südkorea wollen während der Olympischen Winterspiele im südkoreanischen Pyeongchang im nächsten Monat keine gemeinsamen Militärmanöver abhalten. Darauf haben sich US-Präsident Donald Trump und Südkoreas Präsident Moon Jae-in in einem Telefonat am Donnerstag geeinigt, wie das Präsidialamt in Seoul mitteilte.

Die Einigung folgte Entspannungssignalen aus Nordkorea, das eine Delegation zu den Spielen im Februar entsenden will. Die USA und Südkorea halten regelmäßig Militärübungen ab, um ihre Bereitschaft für einen Konflikt auf der koreanischen Halbinsel zu testen. Im März folgen auf die Olympischen Spiele die Paralympischen Winterspiele. (APA, 4.1.2017)