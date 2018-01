Wirtin Stefanie Herkner: "Ich fühle mich wie eine Bärendame in ihrer Höhle"

Wohnen ist für mich heute sehr privat. Früher nicht, da hatte ich hier Partys, und die Polizei war ein paar Mal da. Aber in meinem Job bin ich von so vielen Menschen umgeben, dass ich zu Hause Ruhe brauche. Seit kurzem teile ich mir die Wohnung mit meinem Freund. Als er das erste Mal zu Besuch war, erkannte er sofort, wie wichtig mir mein Wohnen ist. Wohnen ist für mich Ausdruck der Persönlichkeit. Einen Stil zu kopieren ergibt daher keinen Sinn. Es gibt sicher fancyere Wohnungen, aber das hier, das bin total ich." (Franziska Zoidl, 8.1.2018)

Mein nächstes Projekt wäre, dass ich mein Badezimmer umbaue. Ich hätte so gern eine Badewanne! Aber das wäre eine ziemliche Baustelle, weil wir da wohl die Wand zur Küche einreißen müssten. Offene Raumkonzepte, wo die Küche im Wohnzimmer ist, brauche ich dafür nicht. Ich bin froh, wenn es zu Hause nicht auch noch überall nach Essen riecht. Noch so ein Projekt, von dem ich träume, wäre ein Haus auf dem Land herzurichten und zu pendeln.

Ein Nachteil dieser Wohnung: Sie ist sehr dunkel, weil die Fenster nur auf einen kleinen Innenhof hinausgehen. Aber da mein Tagesrhythmus ein anderer ist als bei anderen Menschen, finde ich diesen kleinen Kokon, den ich hier habe, irgendwie gut. Ich kann hier wie eine Bärendame in meiner Höhle verweilen, unabhängig davon, wie spät es draußen gerade ist. Und dadurch, dass die Wohnung so dunkel ist, ist sie auch wahnsinnig ruhig.

Ich beleuchte hier überhaupt alles mit kleinen Lampen und Kerzen. Oberbeleuchtung mag ich nicht besonders. Nur den Luster in meinem Schlafzimmer, der schon in meinem Kinderzimmer gehangen ist, gefällt mir. Früher, als Kind, hab ich ihn natürlich gehasst: Bitte, warum muss in meinem Zimmer ein Kristallluster sein? Pfui Teufel, hab ich gesagt.

Als ich dann endlich einzog, habe ich mir geschworen, dass ich möglichst wenig Zeug haben will. Es war anfangs tatsächlich sehr puristisch hier. Aber wir Menschen sind nun einmal, wie wir sind, und sammeln gern. Jetzt ist alles schon wieder voll. Aber ich habe eben den Flohmarkt am Naschmarkt vor der Haustür und nehme gern Souvenirs von Reisen mit. Eine besondere Schwäche habe ich für Gläser und Porzellan. Außerdem liebe ich Art-déco-Sachen. Und Duftkerzen!

Hier hat vor mir lange eine alte Dame gewohnt. Die Türbereiche waren mit schrecklichen Spanplatten und ganz kleinen Türen zugebaut. Und die Fliesen im Badezimmer waren das Ärgste! Ich musste also ziemlich viel Arbeit in diese Wohnung stecken.

"In meinem Leben gab es zwei große Baustellen: mein Lokal an der Wiedner Hauptstraße und diese Wohnung. Beide bereiteten meiner Mutter unzählige schlaflose Nächte. Sie sagte immer: 'Um Himmels Willen, mein Kind hat sich schon wieder eine Bruchbude angeschafft!'

Stefanie Herkner, geboren 1982 in Wien, wuchs zwischen den Kochtöpfen des Dornbacher Wirtshauses Zum Herkner ihres mittlerweile verstorbenen Vaters Heinz Herkner auf. Sie entschied sich zunächst gegen die ihr in die Wiege gelegte Gastronomie und studierte Kunst- und Kulturmanagement in England, eröffnete dann aber 2013 ihr Gasthaus Zur Herknerin an der Wiedner Hauptstraße 26, 1040 Wien, wo die Wirtin für Interessierte immer wieder Knödelseminare veranstaltet.

Link

zurherknerin.at