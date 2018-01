Richard Freitag nach Sturz aus dem Rennen

Deutsche Hoffnung stürzte im ersten Durchgang des Springens in Innsbruck – Sieg an Polen Stoch – Hayböck als Zehnter bester der erneut enttäuschenden Österreicher

Innsbruck – Kamil Stoch hat mit dem Sieg auf der dritten Station der 66. Vierschanzentournee einen großen Schritt Richtung Gesamtsieg getätigt. Der Pole gewann am Innsbrucker Bergisel vor dem Norweger Daniel-Andre Tande und dem Deutschen Andreas Wellinger.

Für Richard Freitag ist der Traum vom Gesamtsieg hingegen vorzeitig beendet. Der deutsche Hoffnungsträger stürzte im ersten Durchgang nach einem Flug auf 130,0 m und hat damit keine Chancen mehr auf den Goldenen Adler. Freitag hielt sich kurz den rechten Arm, verließ die Schanze aber auf eigenen Füßen und winkte ins Publikum. Von gröberen Verletzungen dürfte er nach einer ersten Diagnose verschont geblieben sein, wegen großer Schmerzen musste er aber den zweiten Durchgang auslassen.

"Schade, dass dieser großartige Sportler hier nicht belohnt wird", sagte der deutsche Bundestrainer Werner Schuster im ZDF und kritisierte die Jury: "Es war definitiv zu viel Anlauf. Ich habe das gestern schon befürchtet. Bei diesen Bedingungen darf man nie und nimmer so weit springen lassen."

Die Österreicher konnten sich auch in Innsbruck nicht wirklich in Szene setzen. Michael Hayböck verbesserte sich in der Entscheidung von Platz 14 auf zehn. Stefan Kraft kam über Rang 24 nicht hinaus und Gregor Schlierenzauer verpasste als 34. die Entscheidung. Weltcup-Debütant Clemens Leitner belegte Platz 29. (sid, APA, red, 4.1.2018)