Wieso es kein neues "Tony Hawk's Pro Skater" mehr gibt

Designer, der bei der Serie involviert war, plauderte aus dem Nähkästchen

Chris Rausch, der bei sämtlichen Ausgaben von "Tony Hawk's Pro Skater" als Designer tätig war, plauderte mit dem YouTuber "Game Brain" über das Skate-Franchise. Unter anderem auch darüber, wieso es seit 2015 keine neue Ausgabe des Spiels gibt. So gibt Rausch "Männern in Anzügen" die Schuld für das unrühmliche Ende der Serie. "Tony Hawk's Pro Skater 5" wurde von Kritikern regelrecht zerrissen.

game brain Das Gespräch mit Chris Rausch.

Eigentlich kein Vollpreis-Titel

Hier sieht der Designer das Problem darin, dass das Game eigentlich als Download-Titel konzipiert war und man maximal 20 Dollar dafür verlangen hätte können. Besagte "Männer in Anzügen" wollten aber das Game als Vollpreis-Titel in die Verkaufsläden bringen. Das Spiel erschien im September 2015 erst für PlayStation 4 und Xbox One und in weiterer Folge für PlayStation 3 und Xbox 360 im darauffolgenden Dezember.

Falsches Fazit daraus gezogen

Viele Rezensenten und auch die treue Community des legendären Skate-Spiels zeigte sich daraufhin maßgeblich enttäuscht, da sie von einem Vollpreis-Titel deutlich mehr erwartet hätten. Auch die Qualität war nicht ausreichend, weshalb der Frust der Spieler zusätzlich entfacht wurde. In weiterer Folge wurde der Schluss gezogen, dass sich die Menschen nicht mehr für Skateboard-Spiele interessieren und die Serie beerdigt.

#skate4 — Daniel Lingen (@HuskyHog) January 28, 2017 Der Tweet des EA-Community-Managers ließ die Gerüchteküche brodeln. Seither gab es aber nichts neues zu "Skate".

Hoffen auf ein neues Game

Auch von der Konkurrenz-Reihe "Skate" gab es seit 2010 kein Lebenszeichen mehr. Ein Community-Manager von EA ließ die Gerüchteküche Anfang 2017 mit einem kryptischen Tweet brodeln, seither hat man zu dem durchaus populären Game nichts mehr gehört. Im November 2017 wurde dafür eine Kickstarter-Kampagne zu einem inoffiziellen Nachfolger namens "Session" gestartet. Diese erreichte das Ziel, seither veröffentlichte das beteiligte Entwicklerstudio bereits einige Updates. (dk, 04.01.2018)