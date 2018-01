Mädchen in Thailand von Kobra getötet

Die Schlange hatte das Kind im Schlaf gebissen

Bangkok – In Südthailand ist ein neujähriges Mädchen nach dem Biss einer Kobra gestorben. Die Großmutter des Mädchens fand ihre Enkelin am Mittwochmorgen tot im Bett, wie ein Polizeisprecher in der Provinz Surat Thani am Donnerstag sagte. Die Beamten entdeckten eine etwa zwei Meter lange Kobra im Schlafzimmer und an einem Finger des Kindes eine Wunde von einem Schlangenbiss.

Die Schlange wurde von der Familie des Mädchens getötet. Diese gab an, schon mehrmals Kobras im Haus entdeckt zu haben. Schlangen sind in Thailand häufig, allein in der Hauptstadt Bangkok wurden den Behörden zufolge im vergangenen Jahr mehr als 32.000 Schlangen gemeldet und eingefangen. Die große Mehrheit davon sind jedoch ungiftige Pythons. Kobrabisse sind selten, genaue Statistiken liegen jedoch nicht vor. (APA, 4.1.2018)