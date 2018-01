Dutzende Verletzte bei Bahnunglück in Südafrika

Rund hundert Verletzte werden nach der Kollision mit einem Lastwagen befürchtet

Johannesburg – Nach einem Bahnunglück in Südafrika werden ersten Berichten zufolge etwa 100 Verletzte befürchtet. Nach Angaben des Rettungsdienstes ER24 auf Twitter ereignete sich das Unglück am Donnerstag zwischen den Orten Hennenman und Kroonstad in der Provinz Freistaat.

Augenzeugen berichteten auf Twitter, der Zug sei mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Weitere Informationen oder Angaben der Behörden lagen zunächst nicht vor. (APA, 4.1.2018)