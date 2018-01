Außenministerin Kneissl reist am 18. Jänner nach Sofia

Treffen mit Amtskollegin Sachariewa im Zeichen der EU-Ratspräsidentschaft

Wien/Sofia – Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) reist am 18. Jänner nach Bulgarien. In Sofia wird sie mit ihrer Amtskollegin Ekaterina Sachariewa zusammentreffen, wie die Sprecherin Kneissls mitteilte. Der Besuch steht im Fokus der EU-Ratspräsidentschaft, die Bulgarien turnusmäßig im Jänner übernommen hat und im Juli an Österreich übergeben wird.

Bereits kommende Woche absolviert Kneissl ihren Antrittsbesuch. Ihre erste Auslandsreise führt in die Slowakei, wo sie mit ihrem Amtskollegen Miroslav Lajcak, der derzeit auch Präsident der Vollversammlung der Vereinten Nationen ist, unter anderem UNO-Fragen erörtern will. Nach Bulgarien soll eine weitere Reise, diesmal in ein westeuropäisches Land, stattfinden. (APA, 4.1.2017)