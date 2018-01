Liste Pilz stellt Plattform zu Bürgerrechten online

Klubobmann Peter Kolba möchte über Verbraucher- und Wohnrecht informieren

Wien – Die Liste Pilz hat eine Plattform für Bürgerrechte online gestellt, auf der sie Informationen etwa zu Verbraucherrecht oder Wohnrecht geben möchte, aber auch eine Kontaktmöglichkeit zu Peter Kolba bietet.

"Ich werde Beschwerden und Anregungen rund um die Bürgerrechte aufgreifen und im Parlament die Bürgerrechte stärken", erklärte Kolba am Donnerstag in einer Aussendung. Weitere Tools für Bürgerbeteiligung sind in Arbeit, kündigte der Klubobmann an.

Noch finden sich recht wenig Informationen auf der Webseite. Hauptsächlich handelt es sich um Veranstaltungsankündigungen und Links zu anderen Webseiten. (APA, red, 4.1.2018)