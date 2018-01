Pro und Kontra: Neue Radarkontrollen

KONTRA: Kickl im Populismuswahn

von Guido Gluschitsch

"Schikane" fällt Innenminister Herbert Kickl ein, wenn er an Radarkontrollen denkt. "Schikane" fällt auch vielen Bürgermeistern ein, wenn sie überlegen, wie sie es schaffen, das Tempo der Autos drosseln zu können, wenn diese in den Ort einfahren, und bauen fast in jeder Ortseinfahrt eine solche auf. Diese Verkehrsinseln mitten auf der Straße verfehlen nicht ihren Zweck, kosten einen Haufen Geld bei der Errichtung und auch später bei der Erhaltung, so sie nicht ein Unkraut-Wunderland sein sollen. Eine Radarpistole könnte genau dort vermutlich genauso viel Geld reinholen, wie die Gemeinden für Inseln ausgeben. Aber darum geht es ja nicht.

Die FPÖ ist verkehrstechnisch im Populismus-Wahn, nach der Idee vom Ende des Luft-Hunderters und jener vom Anheben der Maximalgeschwindigkeit ist Kickl jetzt eben eingefallen, dass man nur noch dort nicht ungestraft rasen dürfen soll, wo Schulen und Kindergärten stehen.

Nun ist der Verkehrsclub Österreich ja an und für sich nicht die Brutstätte für geniale Verkehrsideen, aber dass Kinder auch auf dem Weg zur Schule den Gefahren des Verkehrs ausgesetzt sind, hat er verstanden. Doch Kickl ist gerade in seinem Element, dem schmalgeistigen Autofahrer jeden Wunsch von den Lippen abzulesen. Und lassen Sie mich raten, was demnächst kommt: Parken auf dem Gehsteig, Abdrängen von Langsamfahrern, Freigabe von Slicks und ein Spritgutscheinprogramm für Punkte im Führerschein. (Guido Gluschitsch, 3.1.2018)