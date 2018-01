Frau in Wien erstochen, Mann nach Fenstersturz tot, Kind in Spital

Landeskriminalamt ermittelt

Wien – Eine 45 Jahre alte Frau wurde am Mittwoch in ihrer Wohnung in Wien-Leopoldstadt erstochen aufgefunden, nachdem die Leiche des Vaters ihrer Tochter auf dem Gehsteig vor dem Haus entdeckt worden war. Die zehn Jahre alte Tochter sei bewusstlos in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Das Landeskriminalamt ermittelt.

Der 45-Jährige dürfte nach der Tat aus dem Fenster gesprungen sein, hieß es in einer Aussendung der Polizei. Die Hintergründe sind nach Angaben von Sprecherin Irina Steirer noch völlig unklar.

Mädchen in Lebensgefahr

Das Mädchen befindet sich nach Angaben eines Sprechers des Wiener Krankenanstaltenverbundes (KAV) in akuter Lebensgefahr. Offizielle Angaben zur Art ihrer Verletzungen machte er nicht.

Die Leiche des Vaters wurde den Informationen zufolge kurz nach 11 Uhr in der Miesbachgasse an der Einmündung in die Obere Augartenstraße entdeckt. Die Wohnung wurde von der Spezialeinheit Wega geöffnet. Die Frau habe mehrere Messerstiche aufgewiesen und sei beim Eintreffen der Beamten bereits tot gewesen. (APA, 3.1.2018)