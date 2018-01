Hitlerbart für Hofer: Braun prüft "Vorgehensweise" gegen "Falter"-Satire

"Falter"-Anwalt Noll gelassen: "Eindeutig Satire"

Wien – Norbert Hofer mit Vollbart und Hitlerbärtchen, dazwischen ein Elektrorasierer und das abgewandelte Hofer-Zitat "Du wirst dich noch wundern, was alles möglich ist": Dieses Satire-Inserat erschien im Dezember in "Best of Böse", der Jahresendsatirebeilage des "Falter". Die Rasierermarke Braun prüft nun nach eigenen Angaben auf Facebook "bereits die mögliche weitere Vorgehensweise".

foto: falter/best of böse "Mit der neuen Eva von BRAUN kriegst du genau DEINEN Wunschbart mit respekteinflößender Optik im Handumdrehen": "Falter"-Satire-Inserat in "Best of Böse" mit Norbert Hofer – mal mit Vollbart, mal mit Hitlerbart.

"Wir distanzieren uns ausdrücklich von dem betreffenden 'Falter'-Artikel", reagiert Braun auf Facebook auf User-Beschwerden über das Sujet in "Best of Böse". Die Facebook-Userin Herta Valentin schreibt etwa: "Bitte gehen Sie gegen den 'Falter' vor. Dort wird unter Verwendung Ihrer Marke übelste politische Agitation betrieben. Ich denke, dass es nicht in Ihrem Interesse sein kann, solche Propaganda zu dulden. Ich würde Sie bitten, von Ihren Juristen prüfen zu lassen, ob da nicht die Schwelle von Satire zum strafrelevanten Delikt überschritten wurde."

foto: facebook / braun Die Braun-Reaktion auf Beschwerden auf Facebook.

Auf diesen einen weiteren Post zum Inserat mit Österreichs neuem Infrastrukturminister reagiert der Braun-Account mit Dank für die Hinweise und: "Unsere Fachabteilungen prüfen bereits mögliche weitere Vorgehensweisen." DER STANDARD ersuchte in den Kommunikationsabteilungen von Braun / Procter & Gamble um Präzisierung der "Vorgehensweise", vorerst (urlaubsbedingt) ohne Ergebnis. Eine Rückrufbitte ist deponiert.

"Falter"-Anwalt: "Jedenfalls Satire- und Kunstfreiheit"

Bei "Falter"-Anwalt Alfred J. Noll ist dazu bisher nichts eingelangt. Er rechnet auf Anfrage nicht mit rechtlichen Konsequenzen: Das ist eindeutig Satire und fällt jedenfalls unter die Satire- und Kunstfreiheit." Juristisch sehe er da keine Möglichkeit.

"Wenn Braun rechtlich dagegen vorgeht, dann nur, um damit einen Werbeeffekt zu erzielen", erklärt Noll. (fid, 3.1.2018)