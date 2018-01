Ägyptische Popsängerin Amir wegen "anstößigen" Videos in Haft

Laila Amir werden Anstiftung zur Unmoral und sexuelle Anspielungen vorgeworfen

Kairo – Wegen eines angeblich anstößigen Musikvideos geht Ägyptens Justiz erneut gegen eine Popsängerin vor. Wie die staatliche Nachrichtenseite Al-Ahram am Dienstagabend meldete, muss die Sängerin Laila Amir vier Tage in Untersuchungshaft, nachdem sie in dem Clip "Boss Ommak" ("Schau Deine Mutter an") aufgetreten war. Ihr werde Anstiftung zur Unmoral und sexuelle Anspielungen vorgeworfen.

Das Video war im Dezember veröffentlicht worden und hatte in einigen ägyptischen Medien Empörung ausgelöst. In dem Clip tanzt die Sängerin in einigen Szenen knapp bekleidet, während ihr ein Mann zuschaut. Der Titel reimt sich zudem auf eine in Ägypten bekannte Beleidigung gegenüber der Mutter.

Im Dezember hatte ein ägyptisches Gericht bereits die 25 Jahre alte Sängerin Shyma wegen Anstachelung zu unsittlichem Verhalten zu zwei Jahren Haft verurteilt. Sie war leicht bekleidet und mit anzüglichen Gesten in einem Popvideo aufgetreten. Ein Berufungsgericht verringerte die Strafe am vergangenen Montag auf ein Jahr. (APA, red, 3.1.2018)