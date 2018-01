Höchste Sturmwarnung für Westösterreich

Tief Burglind behinderte zuvor in Deutschland den Verkehr

Wintersturm Burglind traf am Mittwochmorgen nach Deutschland und der Schweiz auch den Westen Österreichs. Laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik herrscht in Teilen Vorarlbergs und Tirols Warnstufe Rot. Vor allem in den Bezirk Bregenz, Dornbirn und Reutte wird zur Vorsicht gemahnt. Burglind soll Spitzen von bis zu 100 km/h erreichen. Unnötige Autofahrten sollten vermieden und von Spaziergängen im Freien abgesehen werden, da Teile von Fassaden und Dächern abstürzen können.

Im Laufe des Nachmittags zieht der Sturm auch in den Osten Österreichs, auf dem Weg dorthin schwächen sich die Böen aber auf 80 km/h ab. Insgesamt wird der Sturm nur wenige Stunden über das Land ziehen.

Verkehrsbehinderungen in Deutschland

Davor war der Burglind mit mehr als 120 Kilometern pro Stunde über den Westen Deutschlands gefegt. In Nordrhein-Westfalen kam es zu vielen Verkehrsbehinderungen. Laut Polizei standen etwa Straßen in Essen und Mülheim unter Wasser, Gegenstände flogen umher. Ein umgestürzter Baum blockierte die wichtige Regionalbahnlinie zwischen Aachen und Düsseldorf.

Hochsitz auf Fahrbahn

Auch auf den Autobahnen A44 zwischen Jülich und Aldenhoven und auf der A59 bei Duisburg kam es laut WDR und Radio Duisburg zu Behinderungen. Auf der A44 stürzte ein Hochsitz auf die Fahrbahn. Die Polizei in Nordrhein-Westfalen bat Autofahrer, besonders vorsichtig zu fahren.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte vor umherfliegenden Gegenständen und umstürzenden Bäumen. "Die Böden sind durch den Regen der vergangenen Tage durchnässt, Bäume kippen leichter um", sagte der DWD-Meteorologe Robert Hausen in der Nacht auf Mittwoch. Vor allem in Wäldern solle man sich am Mittwoch lieber nicht aufhalten. (red, APA, 3.1.2017)