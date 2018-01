TV meldet Demos zehntausender Regierungsanhänger im Iran

Landesweit finden Kundgebungen zur Unterstützung der Regierung statt

Teheran/Paris/Washington – Im Iran sind nach Berichten des Staatsfernsehens am Mittwoch landesweit zehntausende Menschen zur Unterstützung der Regierung auf die Straße gegangen. "Führer, wir sind bereit", skandierten die Menschenmengen, die auf den Fernsehbildern gezeigt wurden. Zu sehen waren große Gruppen an Menschen, die sich angeblich in den Städten Ahwaz, Kermanshah, Gorgan und anderswo versammelten.

Wie der staatliche Sender Irib berichtete, gingen hunderttausende Iraner auf die Straße, um ihre Unterstützung für das System zu demonstrieren. Demnach skandierten sie "Nieder mit den USA", "Nieder mit Saudi-Arabien" und "Nieder mit Israel".

Diese drei Länder sind nach Auffassung der iranischen Führung die Anstifter der Protestwelle im Land und sollen die Demonstranten mit Geld und auch mit Waffen versorgen. Die Menschenmengen schwenkten iranische Flaggen und hielten Bilder des obersten Führers, Ayatollah Ali Khameneis, in die Höhe. "Wir geben das Blut in unseren Adern für unseren Führer", war demnach ebenfalls zu hören.

Landesweit unerwartete Proteste

Im Iran hatten in der vergangenen Woche landesweite Proteste begonnen, die sich zunächst gegen wirtschaftliche Missstände und schließlich gegen die iranische Führung richteten. Mindestens 21 Menschen wurden bisher getötet, darunter 16 Demonstranten. Hunderte Menschen wurden festgenommen. Allein in der Hauptstadt Teheran soll es laut der Nachrichtenagentur Ilna in den vergangenen drei Tagen zu 450 Festnahmen gekommen sein, landesweit sollen es mehr als 1.000 sein.

Die Proteste gingen nach Berichten in sozialen Medien auch in der Nacht auf Mittwoch in der Hauptstadt Teheran und anderen Städten weiter. Die staatlichen Medien haben diese Proteste aber noch nicht bestätigt und behaupten, dass es besonders in Teheran ruhig gewesen sei. In der Provinz Albors westlich von Teheran gilt seit Mittwoch ein Versammlungsverbot.

USA kritisieren Iran

Die USA erneuerten indes ihre Kritik an der Führung des Irans. Die internationale Gemeinschaft könne nicht still zusehen, wenn Demonstranten mit Gewalt begegnet werde, sagte die Sprecherin von US-Präsident Donald Trump, Sarah Sanders. Bei den Protesten handle es sich um einen "organischen Volksaufstand, organisiert von tapferen iranischen Bürgern". Sanders vermied eine klare Antwort auf die Nachfrage, ob das Weiße Haus einen Regimewechsel in Teheran anstrebe. Der Iran müsse aufhören, Terrorismus staatlich zu unterstützen.

Das geistliche und politische Oberhaupt des Iran, Ajatollah Ali Khamenei, hatte das Ausland für die Proteste verantwortlich gemacht. Die USA haben dies als "Unsinn" zurückgewiesen. Außenamtssprecherin Heather Nauert rief den Iran dazu auf, den Zugang zu sozialen Netzwerken wiederherzustellen. "Wenn eine Nation gegen soziale Medien oder Webseiten oder Google oder Nachrichtenseiten vorgeht, fragen wir: Wovor habt ihr Angst?"

Die Uno-Botschafterin der USA hat die Vorwürfe des Iran zurückgewiesen. "Wir alle wissen, dass das kompletter Unsinn ist", sagte Nikki Haley am Dienstag. "Die Demonstrationen sind vollkommen spontan." Es zeige sich, dass ein "lange unterdrücktes Volk sich gegen seine Diktatoren erhebt". Die USA strebten Krisensitzungen der Vereinten Nationen in New York und des Uno-Menschenrechtsrats in Genf an.

Macron fordert Rohani zur Zurückhaltung auf

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat seinen iranischen Kollegen Hassan Rohani zur Zurückhaltung im Umgang mit den regierungskritischen Protesten aufgefordert. Er äußerte sich nach Angaben seines Büros in einem Telefonat am Dienstag zugleich besorgt über die Zahl der Opfer, die es bei den Protesten gegeben habe. Macron habe Rohani gesagt, dass die Meinungsfreiheit und das Recht zu demonstrieren respektiert werden müssten. Ein für diese Woche geplanter Teheran-Besuch des französischen Außenministers Jean-Yves Le Drian sei auf einen späteren Zeitpunkt verschoben worden.

Rohani rief Macron iranischen Medienberichten zufolge im Gegenzug auf, etwas gegen Mudschaheddin zu unternehmen, die von Paris aus gegen die iranische Führung arbeiteten. (APA, red, 3.1.2018)