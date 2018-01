Spotify von US-Label auf Milliarden-Schadenersatz verklagt

Streamingdienst soll Tausende Lieder unerlaubt verwendet haben

Stockholm – Der Streamingdienst Spotify ist von einem US-Label auf Schadenersatz über 1,6 Milliarden Dollar (1,33 Milliarden Euro) verklagt worden. Der Verlag Wixen Music Publishing, der Lizenzen an Songs wie "Free Fallin" von Tom Petty und "Light My Fire" von The Doors besitzt, wirft dem schwedischen Unternehmen in der Klage vor einem Bundesgericht in Kalifornien vor, Tausende Lieder unerlaubt verwendet zu haben.



Spotify habe die Lizenzrechte nicht erhalten. Der Verlag strebt nun eine Unterlassungsverfügung an. Spotify wollte sich nicht dazu äußern.

Hintergrund

Spotify konkurriert mit Angeboten von Amazon und Apple sowie dem deutschen Dienst Soundcloud und Deezer aus Frankreich. Das 2006 gegründete Unternehmen war zuletzt kräftig gewachsen und wird inzwischen mit mindestens 19 Milliarden Dollar bewertet. Für dieses Jahr plant es den Gang an die Börse. (APA, 3.1.2018)