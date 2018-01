Zum Playoff-Start: Welches NFL-Team zu Ihnen passt

foto: reuters/ed mulholland-usa today sports

Die Carolina Panthers sind Ihr Team, wenn...

... Sie ein Auge zudrücken können und harten, ehrlichen Football mögen.

#metoo brachte auch in der NFL einige grausige Gestalten zu Fall. Die prominenteste darunter: Panthers-Teambesitzer Jerry Richardson verkauft die Franchise, nachdem bekannt wurde, dass er mehrere Mitarbeiterinnen sexuell belästigt hatte und einen Scout rassistisch beleidigt hatte. Abseits dessen legte der 81-jährige Ex-Football-Profi mehrfach die Mentalität eines Südstaaten-Plantagenbesitzers aus früheren Jahrhunderten an den Tag, so ließ er sich nur als "Mister" ansprechen und war im Lockout um die Kollektivvertrags-Verhandlungen 2011 der größte Hardliner unter den Ownern. Zitat: "We have to take back our league!"

Zum Sportlichen: Ja, "harter und ehrlicher Football" ist ein Euphemismus für "Passspiel läuft nur mittelprächtig". Defense und Special Teams brachten den Panthers das Playoff-Ticket, die Offense lebt fast nur vom Laufspiel – völlig anders als noch vor zwei Jahren, als Zahnpastenmodel Cam Newton und Co. erst in der Super Bowl verloren.