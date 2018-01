Indie-Ausblick 2018: Auf diese Spieleperlen können Sie sich freuen

electronic arts

A Way Out (PS4, Xbox One, Windows)

Bevor die Kommentatoren zu Fackeln und Mistgabel greifen, eine Erklärung: Dass das von Electronic Arts vertriebene Koop-Gangsterdrama "A Way Out" auf dieser Liste steht, hat mehr Gründe als nur die Einordnung ins hauseigene "Indie-Programm" EA Originals. Josef Fares, Entwickler des Spiels und bekanntlich zuvor als Regisseur erfolgreich, hat bereits mit "Brothers: A Tale of Two Sons" ein Indie-Kultspiel geschaffen, lässt sich vermutlich von den krawattentragenden Geldverwaltern bei Electronic Arts nicht viel dreinreden und vermeldet, dass vermutlich Naughty Dog, mit dessen "Uncharted" manche Kommentatoren "A Way Out" verglichen sehen wollten, im Jahr mehr Budget für Kaffee hätte als Fares’ Studio Hazelight fürs ganze Spiel. So oder so: "A Way Out" verspricht spannend zu werden.