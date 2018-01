Berliner Gefängnis-Ausbrecher stellt sich

Weitere Männer befinden sich noch auf der Flucht

Wien/Berlin – Ein Ausbrecher aus der Berliner Justizvollzugsanstalt Plötzensee im Norden Berlins ist freiwillig zurückgekehrt. Das bestätigte Justizsenator Dirk Behrend (Grüne) am Dienstag via Twitter. Seit Donnerstag fahndet die Polizei intensiv nach den vier Ausbrechern. Der Mann, der sich gestellt hat, soll nun in ein Gefängnis mit höheren Sicherheitsvorkehrungen verlegt werden.



Einer der vier Entflohenen vom 28.12. hat sich gerade mit seinem Anwalt gestellt. Er wird nun in eine Anstalt mit höheren Sicherheitsvorkehrungen verlegt. — Dirk Behrendt (@Dirk_Behrendt) January 2, 2018

Plötzensee erlebte in der vergangenen Woche zwei erfolgreiche Fluchtversuche. Zwei Männer hatten in einem Heizungsraum des Gefängnisses einen Betonpfosten in einer 70 mal 30 Zentimeter großen Lüftungsöffnung an der Außenmauer zerschlagen. Den freiliegenden Stahl durchtrennten sie anschließend mit einer Flex und krochen durch die enge Öffnung in die Freiheit. Das Gelände konnten sie verlassen, indem sie sich unter dem Außenzaun durchzwängten.

Am Montag flohen zwei weitere Gefangene. Einer der Männer meldete sich jedoch schon am Abend zurück. Zudem war Ende vergangener Woche bekannt geworden, dass ein Mann nicht aus dem offenen Vollzug zurückgekehrt war. (red, 2.1.2018)