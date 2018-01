Die Filmstarts der Woche

kinocheck

Insidious – The Last Key (CDN/USA 2017, 103 min)

Regie: Adam Robitel

Mit: Lin Shaye, Josh Stewart, Javier Botet, Kirk Acevedo, Bruce Davison

Das Horrorhausspektakel "Insidious" blickt in seinem vierten Teil zurück und erzählt die Vorgeschichte zu den beiden ersten Teilen. Erneut steht Parapsychologin Elise Rainier (Lin Shaye) im Zentrum des Geschehens, die mit den beiden Geisterjägern Specs (Leigh Whannell) und Tucker (Angus Sampson) die Firma Spectral Sightings betreibt, die gegen Dämonen kämpft. In deren neuestem Fall muss sich Elise ihrer Vergangenheit stellen – und in ihr Elternhaus in New Mexico zurückkehren, wo sie als Kind Schreckliches erlebte. >>> Zur STANDARD-Kurzkritik