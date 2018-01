US-Teenager nach Ermordung der eigenen Familie verhaftet

16-Jähriger soll am Silvesterabend vier Menschen erschossen haben

New York – In den USA ist ein 16-Jähriger festgenommen worden, der am Silvesterabend seine Familie erschossen haben soll. Wie die Polizei im Bundesstaat New Jersey am Montag mitteilte, ließ sich der Teenager widerstandslos festnehmen. Er soll nach Erwachsenenstrafrecht unter anderem wegen Mordes angeklagt werden.

Der 16-Jährige wird beschuldigt, am Silvesterabend in der Stadt Long Branch südlich von New York seinen 44-jährigen Vater, seine 42-jährige Mutter, seine 18-jährige Schwester sowie eine 70 Jahre alte Freundin der Familie erschossen zu haben.

Ein Bruder und der Großvater des Jugendlichen entkamen unverletzt. Die Polizei machte zunächst keine Angaben zum Motiv. (APA/AFP, 2.1.2017)